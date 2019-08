Werken aan stedelijk zwembad nu wel van start Rutger Lievens

06 augustus 2019

16u21 11 Aalst De werken aan het stedelijk zwembad van Aalst zijn vandaag van start gegaan. De stad had gecommuniceerd dat die op 5 augustus zouden starten, maar had er geen rekening mee gehouden dat de aannemer maandag nog in vakantie was.

Aalst krijgt een gloednieuw zwembadcomplex en die werken hadden maandag moeten starten. Toen was er echter geen aannemer te bespeuren aan het zwembad. Toch nog in verlof, klonk het bij de stad. Ook vandaag was er geen beweging te zien aan de buitenkant van het zwembad, toch zijn de werken nu officieel gestart.

“Vandaag was het de eerste dag na het bouwverlof”, zegt Ilse Uyttersprot (CD&V), schepen van Sport. Ze legt uit waarom er nog geen werf te zien is aan het zwembad. “Men is bezig aan de leidingen in de kelder”, zegt ze.

De opening van het nieuwe complex is voorzien in maart 2022. Het zwembad blijft tijdens de werken gewoon open.