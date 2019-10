Werken aan pleintje tussen Keizersplein en Keizershalparking starten in Herfstvakantie Rutger Lievens

25 oktober 2019

14u59 0 Aalst De stad Aalst start in de Herfstvakantie met de werken aan de doorsteek van de parking Keizershallen naar het Keizersplein en de Kapiteintjesstraat. “De stad wil die zone opfleuren. Beide steegjes zijn een toegangspoort naar het winkelhart en zullen een nieuwe, frisse en aantrekkelijke aanblik krijgen”, zegt de stad.

“De doorsteek van het Keizersplein naar de parking Keizershallen en de Kapiteintjesstraat is momenteel niet echt uitnodigend. Bovendien kunnen bezoekers die op parking Keizershallen parkeren zich moeilijk oriënteren om de weg te vinden naar het centrum”, zegt de stad.

“De stad wil beide steegjes een echte onthaalfunctie geven als toegangspoort naar het shoppinghart. Ze zullen een typische Aalsterse identiteit krijgen. De stad heeft een schetsontwerp gemaakt voor de omgeving met een aantal creatieve ideeën”, aldus de stad Aalst.

In beide straatjes wordt een soort toegangspoort gecreëerd. In de Kapiteintjesstraat moeten speciale verlichtingsarmaturen dit effect oproepen, in de doorsteek aan het Trefcentrum (het voormalige onthaalcomplex Keizershallen) is deze poort reeds aanwezig maar zal deze nog extra benadrukt worden. Om de steegjes nog meer karakter te geven worden historische figuren opgevoerd die de bezoeker aan de hand van een humoristische kwinkslag binnenloodsen in de stad en het verhaal van de plek vertellen.

Werken tot midden december

“Een ludiek stadsplan moet bezoekers onthalen en wegwijs maken in Aalst en de belangrijkste bezienswaardigheden en plekken in de stad tonen”, luidt het. “Plantenbakken zorgen voor meer groen en aan de inkom van het Trefcentrum worden de luifels ontmanteld en voorzien van klimplanten, dit zal eruit zien als een ‘stadsjungle’. Hier kunnen passanten even ontsnappen aan de drukte en genieten van een aangename groene rustruimte te midden van de stad. Spelaanleidingen voor kinderen moeten de plek levendiger maken en passanten prikkelen.”

Een uniforme, vlakke verharding zorgt er voor dat de steeg voor iedereen vlot toegankelijk is en knipoogt naar het verleden . Steegjes werden immers vroeger altijd in kasseien aangelegd en deze aanblik willen we terugbrengen.

De uitvoering is voorzien vanaf eind oktober tot midden december 2019. Tijdens het herfstverlof van 2019 wordt de dakplaat van de overdekte doorgang verwijderd. Deze werken worden gefaseerd zodat voetgangers en fietsers steeds kunnen passeren, beurtelings links of rechts van het Trefcentrum naargelang de werken vorderen.