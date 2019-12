Werken aan drinkwaterleiding in Kokerijstraat in Meldert Rutger Lievens

04 december 2019

17u56 1 Aalst Farys voert op vrijdag 6 december dringende werken uit aan het drinkwaternet in de Kokerijstraat in Meldert (nabij de Walburgaweg).

De werken vangen aan omstreeks 7 uur en worden in de loop van de dag afgerond. Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk in dit deel van de Kokerijstraat. Een omleiding wordt voorzien. FARYS verwittigt alle klanten die tijdens deze werken tijdelijk geen drinkwater kunnen afnemen persoonlijk.