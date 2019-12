Wereldlichtjesdag op 8 december: overleden kinderen herdenken door een kaarsje aan te steken op de binnenkoer van het stadhuis Rutger Lievens

02 december 2019

17u20 0 Aalst Op zondag 8 december is het Wereldlichtjesdag en ook in Aalst worden overleden kinderen herdacht. Steek zondag vanaf 18.30 uur, op de binnenkoer van het stadhuis een kaarsje aan.

Iedereen die de families van overleden kinderen wil ondersteunen is op zondag 8 december vanaf 18.30 uur welkom op de binnenkoer van het stadhuis op de Grote Markt van Aalst. “De kinderen worden herdacht met warme teksten, mooie muziek of een gedicht. Om 19 uur worden alle kaarsjes aangestoken. Vanaf 19.30 uur kan je napraten met een verwarmende kop soep. Mensen die niet aanwezig kunnen zijn, maar wel willen deelnemen, kunnen een kaarsje aan hun raam plaatsen”, zeggen de initiatiefnemers.

Wie een persoonlijke boodschap wil brengen, een gedicht of een zelfgemaakt tekstje wil voorlezen, kan uiterlijk tot een week voor het gebeuren contact opnemen met Isolde Geerinck via mail isolde.geerinck@gmail.com of telefonisch 0494/18.71.38. Je kan de tekst ook in een enveloppe afgeven aan de Onthaalbalie van het administratief centrum, ter attentie van Isolde.