Welkom in de woonwijk van de toekomst

25 november 2019

08u00 0 Aangeboden door Bostoen We willen met z’n allen meer in steden wonen. En we willen er liefst niet eenzaam zijn. Dan komen woonprojecten zoals Clavis in Aalst als geroepen: ze brengen stadsbewoners van diverse pluimage samen en vormen zo de woonwijken van de toekomst.

Een stad trekt allerlei mensen aan. Singles, alleenstaande ouders, kleine en grote gezinnen. Steden staan dan ook voor de uitdaging om hun gemeenschap niet te laten uiteenvallen in sociale eilandjes. Woonwijken met een divers aanbod aan flats en huizen doen wat dat betreft wonderen. Woonproject Clavis in Aalst is een mooi voorbeeld: het omvat genoeg verschillende soorten woningen om stadsbewoners van allerlei pluimage samen te brengen.

Voor elk budget

In de residentie langs de Brouwerijstraat liggen de appartementen, die 50 vierkante meter tot 140 vierkante meter groot zijn. Er zijn flats met één slaapkamer die perfect voor singles of jonge stelletjes kunnen dienen. Daarnaast zijn er ook ruimere flats met twee kamers - denk: koppels met meer budget - en flats met drie kamers, waarin kleine gezinnen thuis kunnen komen. En in de gemeenschappelijke tuin is er voor iedereen groen voorzien. Wat verderop zijn de huizen neergepoot: vijf halfopen of gesloten woningen met drie slaapkamers. Ruime en lichtrijke stekjes voor grotere gezinnen.

Zo creëert Bostoen met Clavis een diverse nieuwe woonwijk, waarin stedelingen met uiteenlopende budgetten en gezinssituaties kunnen thuiskomen. Als bewoner voel je je er goed omringd – zo’n woonwijk brengt immers sociale controle met zich mee – maar heb je ook voldoende ruimte voor jou alleen. Elk appartement komt met een groot terras, elk huis met een afgesloten tuin. En omdat Bostoen met een sleutel-op-de-deurformule werkt, kan je je stek helemaal naar eigen wens inrichten. Zo heb je je eigen plek in de stad, maar voel je je toch niet alleen.

