Welke trage wegen in Herdersem, Baardegem en Moorsel verdienen een opknapbeurt? Rutger Lievens

12 september 2019

16u25 0 Aalst De stad Aalst wil haar netwerk van trage wegen opfrissen in de deelgemeenten Herdersem, Baardegem en Moorsel. Een hele klus, waarbij ze de hulp inroept van haar inwoners en Regionaal Landschap Schelde-Durme.

“Welke trage wegen verdienen een opknapbeurt? Waar liggen kansen om alternatieve, veilige en mooie verbindingen te realiseren? Kortom: wat is goed en wat kan anders / beter? Iedereen krijgt de kans om zijn/haar adviezen en ideeën op papier te zetten en door te geven”, zegt Eva Galle van Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat, wordt uitgelegd tijdens een infoavond op maandag 7 oktober in SBS ’t Meivisje, Grote Baan 209, voor deelgebied Herdersem en op dinsdag 8 oktober in SBS De Tinnenhoek, Herbergstraat 28, voor deelgebieden Baardegem en Moorsel. De infoavonden starten telkens om 20 uur. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig.

“Deelnemen aan dit project is een leuke kans om weinig bekende wegjes te leren kennen”, zegt Lies Vervaet van Regionaal Landschap Schelde-Durme. “Tijdens de infoavonden krijgt iedereen een kaart waarop alle lokale trage wegen in hun huidige toestand staan aangeduid. Zo kan je op eigen tempo zoveel wegjes bezoeken als je zelf wilt. We geven ook tips over de vele punten waarop je trage wegen kan evalueren. Natuurlijk komt ook het project zelf aan bod en vertellen we hoe jouw bevindingen ons kunnen bereiken.”