Weinig of geen sporen na explosie, maar parket voert toch onderzoek naar verdachte ontploffing aan woning Koen Baten

29 september 2020

14u29 5 Herdersem Na de explosie aan een voordeur op de Grote Baan in Herdersem zijn maar weinig sporen teruggevonden door de politie en het labo van het parket. Het parket voert wel een onderzoek en wil hier niets over kwijt, wat doet vermoeden dat de explosie geen toeval was.

De explosie gebeurde maandagavond rond 22.45 uur ter hoogte van nummer 104 op de Grote Baan in Herdersem. Een luide explosie gevolgd door een korte rookontwikkeling deed heel de buurt enorm opschrikken. Bij de explosie sprong ook het raam van de voordeur van de bewoner, die op dat moment niet thuis was. Verschillende buurtbewoners zijn nog steeds geschrokken van wat er zich daar heeft afgespeeld. “Mijn ruit daverde van de hevige klap en ik dacht dat ze ook ging springen", klinkt het.

De buren blijven met de zaak bezig, maar hebben in de buurt niets verdacht gezien. De feiten zelf zijn alleszins wel in verdachte omstandigheden gebeurd. Politie en parket kwamen ter plaatse naar de plaats van de explosie. “Er werd een onderzoek uitgevoerd, maar ter plaatse werden zeer weinig aanwijzingen gevonden", klinkt het bij de politie. “Het is voor ons ook op dit moment niet duidelijk wat zich daar heeft afgespeeld en wat de oorzaak is van de explosie.” Omdat het parket een onderzoek voert heeft het er alle schijn van dat de explosie doelgericht was en niet zomaar gebeurde. In welk milieu er moet gezocht worden is op dit moment niet duidelijk.

De bewoner zelf was op het moment van de feiten niet thuis. Er vielen geen gewonden bij het incident. Het parket wil niets zeggen voer de zaak. “In het belang van het onderzoek kunnen we op dit moment echter geen informatie meedelen buiten de feiten die al bekend zijn", klinkt het.