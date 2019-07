Wegwijzers sturen toeristen de verkeerde kant uit Rutger Lievens

28 juli 2019

10u07 0 Aalst Een beetje verwarrend voor wie Aalst voor het eerst bezoekt: een toeristische wegwijzer ter hoogte van de Sint-Martinuskerk wijst de verkeerde kant op.

Wie naar de Grote Markt wil, wordt naar het stedelijk museum gestuurd. Wie het museum en stadsarchief wil bezoeken, belandt op de Grote Markt. Bij de dienst Toerisme hebben ze het zelf ook al ontdekt. “Een aannemer heeft na werken aan de ondergrond de wegwijzer teruggeplaatst, maar jammer genoeg met de pijlen in de verkeerde richting. In deze vakantieperiode is het wat wachten tot de pijlen weer in de juiste richting gezet kunnen worden, maar dat komt zeker in orde”, zegt de dienst Toerisme.