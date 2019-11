Weerstation in SMI meet effecten hitte-eiland in stadscentrum Rutger Lievens

28 november 2019

15u18 0 Aalst Het SMI in Aalst werkt samen met de UGent aan een ‘citizen science project’ dat onderzoek doet naar weer en klimaat. Een weerstation in de school aan het Espanadeplein en een tweede weerstation in het Heuvelpark in Erembodegem meten onder meer de temperatuurverschillen tussen stad en platteland.

“Met een uniek citizen science project nodigde de UGent Vlaamse scholen uit om op een zeer concrete manier kennis te maken met onderzoek over weer en klimaat”, zegt Peter Dossche, adjunct-directeur in het SMI. “Het zogenaamde Vlinderproject is een initiatief van de faculteit fysica en astronomie van UGent. In onze regio werd het Sint-Maarteninstituut uit Aalst verkozen om aan dit project deel te nemen. Er werden over heel Vlaanderen 47 scholen geselecteerd en 110 geweigerd.”

Impact op een stad als Aalst

Erwin De Swaef is leerkracht op het SMI en één van de initiatiefnemers. “Het project is uniek. Het is - wereldwijd - de eerste keer dat de meteorologische impact van regionale steden zoals Aalst in een dergelijk grootschalig onderzoek wordt opgenomen. Ons degelijk onderbouwd dossier met geografisch waardevolle locaties en onze samenwerking met de stadsdiensten bleek een schot in de roos te zijn. We zijn de enige school in de regio die aan dit project mag/kan meewerken. En we zijn de enige school in Vlaanderen die het station op het schoolterrein zélf mogen plaatsen”, zegt hij.

De voorbije weken bouwden zes leerlingen uit de eerste jaren van het Sint-Maarteninstituut twee weerstations. “Eerst moesten we een frame van stalen platen in elkaar steken, nadien hebben we daarop een zonnepaneel bevestigd en de bedrading aangebracht. Vervolgens hebben we er verschillende meetinstrumenten op gemonteerd waaronder een pluviometer, een anemometer en een thermometer”, zegt Wout (1LAT1). “Ik vond het leuk om alles in elkaar te steken en ook omdat niet iedereen mocht meewerken aan dit project”, vult Lucas (1LAT1) aan.

Heuvelpark

Eén weerstation wordt in het Heuvelpark geplaatst en het andere station wordt op school geplaatst. “De installatie op de school meet de effecten van het hitte-eiland. Dat is een fenomeen waarbij stadscentra op rustige, heldere nachten een temperatuurverschil tot 7°C met landelijke metingen laten opmeten. Verantwoordelijk voor het hitte-eiland zijn onder meer de verharde bodems, gebouwencanyons, verkeer, slecht geïsoleerde gebouwen,… De opwarming van het klimaat blijkt twee keer groter te zijn in steden. De hitte-eilanden hebben een impact op het thermisch comfort van de stadsbewoners en veroorzaken er oversterfte (1.000 doden bij de recentste hittegolven)”, aldus de school.

Je kan de bevindingen van de weerstations volgen via deze website.