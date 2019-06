Weekend zonder alcohol afgetrapt in Aalst, meteen ook startschot voor nieuwe zomerBOB-campagne Koen Baten

07 juni 2019

18u21 0 Aalst Op de Siesegemlaan in Aalst is om 15.00 uur vanmiddag de aftrap gegeven van het weekend zonder alcohol en de nieuwe zomerBOB-campagne. De wegenpolitie zette er samen met de lokale politie van Aalst een groot dispositief op en hield drie uur lang een controle van verschillende chauffeurs. Het was de start voor het weekend zonder alcohol. “Nog het hele weekend zullen we in Aalst controleren op het gebruik van alcohol achter het stuur", zegt korpschef Jürgen Dhaene.

De aftrap voor het weekend zonder alcohol werd gegeven met een grootschalige controle. Zes verschillende ploegen hielden samen drie uur lang een controle op de drukke steenweg en zette heel wat bestuurders langs de kant van de weg. Ook VIAS was aanwezig om de aftrap van de nieuwe BOB-campagne voor deze zomer aan te kondigen. “Er gebeuren vandaag de dag nog steeds 11 ongevallen waarbij mensen onder invloed zijn", aldus Stef Willems. “Dat is veel, maar tegelijkertijd wordt ook al 1 op 4 bestuurders gecontroleerd, terwijl dat enkele jaren nog maar 1 op 5 was, dus de politie doet zeker zijn werk", klinkt het.

Ook de korpschef van Aalst en burgemeester Christoph D’Haese halen het belang aan van deze controles. “We zullen dan ook nog het hele weekend actief controleren en hopen dat we zo weinig mogelijk bestuurders onder invloed uit het verkeer hoeven te halen", zegt de korpschef. “Veiligheid in het verkeer blijft voor onze stad prioritair. We delen aan deze actie graag onze steun en zullen hier heel intensief op inzetten. Het is belangrijk dat we de personen onder invloed van alcohol uit het verkeer krijgen", besluit D’Haese.

De politie controleert iedereen en maakt geen uitzondering. “Het kunnen motoren, vrachtwagens, lichte bestelwagens en gewone autobestuurders zijn”, zegt Geert Allemeersch, hoofd van de wegpolitie. “Het is goed dat we controles blijven doen, en het blijft ook zeker nodig", klinkt het. Bij het vorige weekend zonder alcohol blies 2,1 procent positief.