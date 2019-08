Wawa (19), hiphopkoning van Aalst: “Hard werken, en dan de overname van Nederland” Rutger Lievens

27 augustus 2019

19u20 18 Aalst Onthou deze naam: Jordi Wawa. Op Fissa Festival in Denderleeuw en Betong in Aalst speelde hij dit jaar twee thuismatchen en zelden werden zo’n uitbundige taferelen waargenomen op een concert in de Denderstreek. De 19-jarige rapper is nu al hiphopkoning in Aalst, de overname van Nederland is zijn doel.

De thuisbasis van Jordi Wawa is zaal Cinema aan de Hopmarkt in Aalst, waar hij gebruikt maakt van de repetitieboxen. Wawa is van Aalst en rapt over zijn stad. Aalst is ‘home’. Zijn videoclips neemt hij op in zijn buurt - vaak op de Rechteroever.

“Als kind woonde ik in Nederland, in Rotterdam. Tot mijn tien jaar en dan is de familie verhuisd. Een oom woonde in Aalst en zo zijn we hier terechtgekomen”, zegt Wawa. Aalst blijkt vruchtbare grond te zijn voor een jongen met raptalent. “Een jaar woonden we in Aalst toen ik met muziek ben begonnen. In Aalst waren er al mensen die muziek maakten. Ik wou ook mijn stem eens gebruiken. De beats vond ik op Youtube. Ik heb het gewoon eens geprobeerd. De lyrics waren heel slecht, maar je maakt gewoon muziek. Overal. Ook op school wil je rappen. Overal waar je gaat wil je rappen.”

Aalst is home

Jordi Wawa was leerling van verschillende Aalsterse scholen. “Het Sint-Jozefscollege in de Pontstraat, daar zat ik van het vierde tot zesde leerjaar. Daarna ging ik naar DvM en De Handelsschool. School is niet echt mijn ding. Je leert niet wat je wil leren. Je zit daar te wachten tot de pauzes komen, dus je kijkt de hele tijd naar de klok”, zegt hij.

Waar gaan zijn liedjes over? “Over de buurt. Over Aalst. Hoe wij zijn. Over mezelf. Ik geef me niet echt volledig. Maar dat moet je stap per stap doen, vind ik. Niet direct. Ik ga me niet volledig uiten. Die ontwikkeling is belangrijk”, zegt Wawa. “Aalst is home, thuis. Een moeilijke stad, jammer genoeg wel. Het is overal zo, maar ze maken het hier zo heftig. In Nederland en Frankrijk gebeuren dezelfde dingen op straat.”

Hard werken

Racisme is geen thema in zijn muziek. “Iedereen heeft er moeite mee, met de jeugd van tegenwoordig. Diversiteit is een realiteit hé. Over racisme gaat mijn muziek niet. Nee, dat willen de mensen niet horen”, zegt Wawa. “Ook al is er elke dag racisme, je moet gewoon naar mijn showtje komen en het gewoon leuk hebben. Om te vergeten. Mijn publiek is blank, bruin, dit en dat. Het maakt niet uit welke kleur, gewoon samen een showtje maken, een feestje bouwen. Daarna lekker naar huis.”

Zijn optredens op Betong in Aalst en Fissa Festival hadden een zelden gezien effect op de jeugdige fans voor het podium: het publiek werd gek. Wawa is van niks begonnen en staat er zelf van te kijken. “Ik heb eerst wat opgetreden in cafés. In Aalst in ontmoetingshuis De Brug heb ik eens opgetreden. Het zijn je vrienden die je hypen, dat is leuk. Showtje na showtje. In Aalst, in Antwerpen. Het begint klein, maar het begint te groeien. Nu al drie keer op Betong: een hattrick. Op mijn 14 jaar ben ik beginnen optreden, drie jaar geleden bracht ik mijn liedjes op Betong. Mensen kenden de liedjes nog niet, maar het was gek. De derde keer Betong was... Ik had alles wat ik wou. Je zag ook wel: ze komen voor mij. Gek. Hetzelfde op Fissa Festival in Denderleeuw.”

De 19-jarige barst van ambitie, maar is ook realistisch: hij zal hard moeten werken. “Aalst heb ik al, nu Nederland. De concurrentie is daar groter. Ik geloof dat ik dat zal kunnen. Ik geloof in mezelf, mijn team ook. We gaan Nederland overnemen. Het is hopen op een kroon. Gewoon mijn naampje maken door hard te werken”, zegt Wawa.