Water spuit meters hoog uit brandkraan op industrieterrein Koen Baten

03 februari 2020

18u48 20 Aalst Op het industrieterrein in Erembodegem bij Aalst moest de brandweer maandag een probleem oplossen met een brandkraan waar het water enkele meters omhoog spoot. Dit gebeurde ter hoogte van het bedrijf Somatie.

De problemen aan de brandkraan ontstonden kort na 17 uur. Hoe het komt dat het water omhoog kon spuiten is niet helemaal duidelijk. Mogelijk was de kraan verwrongen door een handeling van iemand in het bedrijf. De brandweer kwam ter plaatse om het probleem op te lossen. Het water spoot zeker tien meter hoog en kwam op de rijbaan terecht. Ter hoogte van het incident was de rijstrook een tijdje afgesloten voor het verkeer.