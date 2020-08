Wat met de 1,2 miljoen euro Vlaamse coronasubsidies? “Kwijtschelden huur groepen in carnavalshallen ligt op tafel, ook 400.000 euro naar sport-, jeugd- en cultuurverenigingen” Rutger Lievens

25 augustus 2020

14u01 0 Aalst De Vlaamse regering maakte 1,255 miljoen euro steun vrij voor Aalsterse sport-, cultuur- en jeugdverenigingen die door de coronacrisis inkomsten zijn misgelopen. De stad Aalst heeft nog altijd niet beslist hoe dat geld zal worden verdeeld, al zijn er wel een paar voorstellen. Zo zou de stad de huur van de carnavalsgroepen in de hallen willen kwijtschelden in het seizoen 2020-2021.

De politieke partij Lijst A vindt dat het hoog tijd wordt dat er duidelijkheid komt over de verdeling van het geld. “September is traditioneel een maand waarin veel mensen, jeugd en volwassenen, bij een sportvereniging terug aansluiten en lidgeld betalen. In de voorbije weken moesten heel wat clubbesturen dus keuzes maken om het budget voor het nieuwe seizoen rond te krijgen. Lidgeld verhogen? Trainers ontslaan? Groepen groter maken? Een etentje voor de vrijwilligers schrappen? Einde augustus moet Lijst A vaststellen dat de stad Aalst nog geen enkel concrete steunmaatregel heeft uitgewerkt of gecommuniceerd naar de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Heel wat clubbestuurders blijven dus in het ongewisse over de leefbaarheid van hun vereniging. Steun die te laat komt, verliest een groot deel van haar kracht”, zegt gemeenteraadslid Cathy Grysolle (Lijst A).

400.000 euro investering in lokalen

Schepen van Cultuur Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zegt dat er in september een voorstel op de gemeenteraad zal worden gestemd. “Er is een visie en een voorstel. Het reglement zal op de gemeenteraad besproken worden”, zegt de schepen. Over hoe het geld zal verdeeld worden, daar wil hij niets over kwijt.

Op het jongste schepencollege werd de verdeling wel besproken en uit die documenten leren we toch een en ander over hoe de stad het ziet. Zo zou er geld gaan naar verenigingen die willen investeren in hun lokalen. “400.000 euro voor het verhogen van de investeringssubsidies cultuur, jeugd en sport. Deze middelen dienen voor investeringen in duurzaam materiaal of in duurzame investeringen in eigen lokalen en kunnen de komende jaren worden ingezet met als doel onze verenigingen in betere omstandigheden hun activiteiten te laten ontplooien”, staat er te lezen.

Nog eens 400.000 euro gaat naar het verhogen van de werkingssubsidies cultuur, jeugd en sport. 50.000 euro voor een extra subsidiecall voor verenigingen die activiteiten ontplooien ten voordele van maatschappelijk kwetsbare jongeren. 75.000 euro om extra materiaal voor de uitleendienst ter ondersteuning van de verenigingen aan te kopen. 9.070 euro ter ondersteuning van de officiële carnavalsverenigingen die geen standplaats in de carnavalshallen huren. 27.960 euro ter ondersteuning van de officiële carnavalsverenigingen door het kwijtschelden van de huurgelden voor het werkingsjaar 2020-2021. 5.000 euro voor promotieacties of campagnes ter ondersteuning van het Aalsterse verenigingsleven. 100.000 euro voor de gederfde inkomsten van de stad door het kwijtschelden van huurgelden voor stadsinfrastructuur tijdens de lockdown.

Nog niks beslist

Voor de overige 190.000 euro denken de stadsdiensten aan een aantal opties: een coronanoodfonds waarbij verenigingen dienen de geleden coronaschade aan te tonen, investeringen op het gelijkvloers in CC De Werf, waardoor de leegstaande ruimte van De Werf de noden ten aanzien van verenigingen wat culturele infrastructuur betreft inlost, investeringen ten voordele van culturele, sport- of jeugdverenigingen door te investeren in de stedelijke culturele, sportieve en jeugdinfrastructuur.

Maar, ondanks de positieve adviezen van de stadsdiensten, keurde het stadsbestuur dit voorstel dus nog niet goed. Oppositiepartij Groen hoopt dat er snel duidelijkheid komt. “De verdeling van de middelen moet in overleg gebeuren met de sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Groen vraagt dat er tegen de eerstvolgende gemeenteraad duidelijkheid komt”, zegt Lander Wantens, gemeenteraadslid voor Groen. “Wij pleiten alvast voor de oprichting van een coronanoodfonds.”