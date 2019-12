Warme Kerst in Aalst: kerstfeest voor wie eenzaam is of het moeilijk heeft Rutger Lievens

25 december 2019

16u39 0 Aalst ‘Kerst in de Stad’ heeft 300 mensen een prachtig Kerstfeest in school De Horizon bezorgd. Eenzaamheid is ook in Aalst een probleem, maar op Kerstdag wordt wie alleen is of het moeilijk heeft uitgenodigd voor het warmste kerstfeest van de stad.

Vroeger organiseerde carnavalskeizer Kamiel Sergant het Kerstfeest. Tegenwoordig zet de organisatie Kerst in de Stad zijn werk verder. “We serveren 100 kinderen en 200 volwassenen een viergangenmenu. Het zijn mensen die het wat moeilijker hebben, velen zijn om diverse redenen alleen thuis met Kerstmis. Ook bewoners van rusthuizen kunnen hier vandaag bij ons terecht. Zij die zich ingeschreven hebben, worden opgehaald met een busje. Het is een echte hoogdag voor die mensen, waar ze lang naar uitkijken”, zegt Christel De Vrindt van Kerst in de Stad.

De stad en het OCMW ondersteunen financieel. “Maar we krijgen ook giften. Zo was er een dame die haar 50ste verjaardag vierde en aan de genodigden vroeg om iets te storten voor Kerst in de Stad in plaats van een cadeautje mee te brengen. Mooi toch?”, zegt Christel.