Warm en emotioneel afscheid van Celio (11), die werd doodgereden in Aalst: “Het is thuis niet meer hetzelfde zonder jou” Koen Baten

21 december 2019

12u58 46 Aalst In Aalst hebben 600 mensen afscheid genomen van Celio-Celestin Ebe Matumbu (11). De jongen werd op 11 december aangereden door een vrachtwagen ter hoogte van de Tereos fabriek in Aalst en overleefde het ongeval niet. De tiener zat vol leven en was bijzonder graag gezien op school. “Het is thuis niet meer hetzelfde zonder jou", aldus zijn jongere zus Jelina.

Het was een pakkend afscheid in de Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand kerk in Aalst, maar er was ook ruimte voor vreugde. Bij het binnendragen van de kist was er een orkest die de start van de begrafenis mee naar binnen ging in de kerk. Het was de familie van Celio, met een speciaal gemaakt t-shirt, die de jongen naar binnen droeg voor de afscheidsplechtigheid.

Ook de klas en de school van het Sint-Jozefscollege in Aalst waren aanwezig. Een van de leerkrachten opende de begrafenis met een tekst voor hun leerling. “Je was zo een zelfzekere en plezante jongen Celio", klinkt het. “Waar ben je nu? Als je vrienden over je praten krijgen ze spontaan een grote lach op hun gezicht. Je was onze klasgenoot, onze leerling, onze vriend.”

Ook een van de klasgenoten van de 11-jarige jongeman nam het woord in de kerk. “Je had heel veel dromen, maar je bent veel te vroeg vertrokken. We hebben zoveel herinneringen aan je, je was de beste detective van de klas. Je laatste hoofdstuk is helaas al gekomen, en dat vinden wij enorm triest", klinkt het. “We wensen de familie, de vrienden en iedereen heel veel sterkte. We houden van je Celio.” De klasgenoten vormden ook een grote cirkel rond de kist van Celio, om een extra groet te kunnen uitbrengen.

Op het einde van de begrafenis nam ook Jelina, de jongere zus van Celio, het woord om afscheid te nemen van hem. “Sinds je overleden bent is er heel veel volk thuis Celio, maar er is maar een iemand die door de deur zou moeten komen en dat ben jij”, aldus Jelina. “Ik heb ook een boodschap van mama en papa. Ze zijn bijzonder trots op jou en ze hadden zich geen betere zoon kunnen wensen dan jij. Ze willen je bedanken voor al de liefde die je hen gegeven hebt. We zullen jou nooit vergeten. Slaapzacht lieve broer en we zien je ooit terug bij de goede God", aldus Jelina.

De priester richtte ook nog een boodschap naar iedereen aanwezig om steeds voorzichtig te zijn in het verkeer. “Laat je iPhone even in je zak zitten. Kijk goed uit. Je ouders zeggen het vaak, maar ze doen dit met goede bedoelingen. Dat kan vermijden dat we veel te vroeg afscheid moeten nemen van iemand zoals Celio", klinkt het. Burgemeester Christoph D’Haese en ook enkele gemeenteraadsleden waren aanwezig bij de afscheidsplechtigheid.

De kist werd opnieuw naar buiten gedragen door de familie en de zus van Celio. Zij waren bijzonder emotioneel, daarna ging het in een optocht naar het kerkhof in Aalst waar de jongen werd begraven.