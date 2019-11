Wandel eens virtueel door het verloskwartier: ASZ ontwikkelt online rondleiding voor papa’s en mama’s in spe Rutger Lievens

25 november 2019

11u41 0 Aalst Het Algemeen Stedelijke Ziekenhuis van Aalst ontwikkelde een “ Het ASZ wil op een transparante en moderne manier communiceren met haar patiënten, en in het bijzonder met de toekomstige ouders. Naast de infosessies en prenatale lessen die al langer bestaan op campus Aalst, kan je nu een virtueel bezoek brengen aan het verloskwartier”, zegt het ziekenhuis. Het Algemeen Stedelijke Ziekenhuis van Aalst ontwikkelde een virtual reality tour (360°) van het verloskwartier

Ouders in spe kunnen nu al een virtueel bezoek brengen aan het verloskwartier van het ASZ in Aalst. Het is weliswaar een virtueel bezoek, via de virtuele tour die je online kan maken. Zo is het allemaal niet zo nieuw als de grote dag van de geboorte aanbreekt.

“We willen ouders tonen dat het verloskwartier een omgeving is waar ze rust en comfort vinden en waar ze met de beste zorgen worden omringd. Ze ontdekken niet alleen hoe het verloskwartier eruit ziet, ze krijgen gaandeweg ook nuttige informatie en tips omtrent arbeid en bevalling. Kortom: een aanrader voor aanstaande ouders”, aldus het ziekenhuis.

Deze tour neemt de aanstaande ouders mee doorheen het verloskwartier, waar men een kijkje kan nemen in de verschillende arbeidsverloskamers (standaard arbeidsverloskamer en arbeidsverloskamer met bevallingsbad) en de wachtzaal. Tijdens de virtuele tour zijn er nuttige tips en extra informatie beschikbaar onder de vorm van pop-upschermen.

“Toekomstige ouders kunnen zich op deze manier beter voorbereiden op de bevalling. Deze voorbereiding zorgt dat aanstaande ouders op het moment suprême beter weten hoe alles in zijn werk gaat en dus minder angstig reageren”, aldus het ASZ.

Meer over Aalst

samenleving