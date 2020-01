Wall Discovery: wereldkaarten uit... gerecycleerde jeans! Rutger Lievens

31 januari 2020

13u21 1 Aalst Aalstenaar Lander De Coster brengt met zijn bedrijf ‘Wall Discovery’ ronde wereldkaarten uit die ontwikkeld zijn uit gerecycleerde jeans. Dit weekend worden de wereldkaarten voorgesteld op een beurs in Amsterdam.

Met zijn merk Wall Discovery trekt de Aalsterse creatieveling en grafisch ontwerper Lander De Coster uit Aalst dit weekend naar de beurs Showup in Amsterdam, waar hij zijn wereldkaarten van gerecycleerd jeans zal voorstellen. “Naast de exemplaren uit gerecycleerde jeans bevat de collectie ook een rechtstaande landkaart in een houten staander en een ronde muursticker”, zegt Lander De Coster. Hij richtte het merk Wall Discovery, dat wereldkaarten en andere oude schoolkaarten in een modern jasje giet, op in 2016. Hij is dus niet aan zijn proefstuk toe. Toch slaat hij met zijn nieuwe collectie een nieuwe weg in: “Op de collectie waarmee ik dit weekend naar Amsterdam trek ben ik enorm trots. Omdat de hele collectie vervaardigd wordt uit duurzame materialen, maar ook omdat het idee om een ronde wereldkaart te vervaardigen uniek is. Elk item uit de collectie is handgemaakt en heeft oog voor duurzaamheid en ecologie.”

De ronde landkaarten zullen vanaf volgende week te koop worden aangeboden op de webshop van Wall Discovery ​www.walldiscovery.be​ en in verschillende verkooppunten in Vlaanderen.