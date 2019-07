Wagen van Aalsters koppel totaal verloren in storm nadat er dakpannen op vallen, verzekeraar zegt dat schade niet kan bewezen worden Koen Baten

09 juli 2019

12u17 26 Aalst Tim Carlier en Kathleen Moens zitten met de handen in het haar. Op 10 maart van dit jaar, bij de hevige stormwinden, geraakte de Peugeot van Kathleen zwaar beschadigd nadat er enkele dakpannen op haar wagen vielen in de Welvaartstraat in Aalst. Haar auto stond op dat moment voor de woning geparkeerd. De woning is eigendom van volkswoningen Dendermonde en dus werd er een dossier opgestart tegen hen. “Zij oordelen nu echter dat de dakpannen ook van een andere woning kunnen komen en dus wordt het dossier afgesloten", zegt Tim.

De rukwinden veroorzaakten op 10 maart over heel het land aanzienlijke schade, maar Tim en Kathleen dreigen geen vergoeding te krijgen na een beslissing van de verzekering van volkswoningen. Die dag vielen er, van een woning die de maatschappij in zijn portefeuille heeft, vier dakpannen neer beneden op het voertuig van het koppel. Verschillende getuigen zagen het gebeuren en de dakpannen lagen naast het voertuig op dat moment. Het koppel trok er meteen foto’s van en startte een dossier op bij de verzekeringen tegen volkswoningen. “Maandenlang kregen wij geen enkel antwoord, tot we ze enkele weken geleden in gebreke hebben gesteld en er een reactie kwam”, zegt Tim.

Het was echter niet de reactie die ze hadden verwacht. “In de brief stond letterlijk dat het mogelijk andere dakpannen waren, of ander rondvliegend puin, maar dat ze zelf niet verantwoordelijk waren", klinkt het. “Ik kon mijn ogen niet geloven, bij geen enkel ander dak waren er pannen naar beneden gekomen, maar intussen hebben wij wel een nieuwe wagen moeten kopen en komt de verzekering niet tussen”, klinkt het.

Verantwoordelijkheid nemen

Het koppel wil gewoon dat de maatschappij haar verantwoordelijkheid neemt en de schade vergoedt. “De bewijzen zijn er, maar zij blijven volhouden dat ze van niets weten. Ik wil geen rechtszaak en het graag afronden, maar zij beweren dat hen geen enkele fout ten laste kan worden gelegd", klinkt het.

Volkswoningen zelf zegt niet op de hoogte te zijn van een klacht en een dossier. “Als we kijken, vinden we geen klacht terug in ons bestand”, zegt Ivo Blancke, adjunct-directeur van de volkswoningen. “Er waren die dag heel wat schadegevallen, die onze verzekeringsmaatschappij bekijkt en beoordeelt, maar verder hebben wij hier geen enkel oordeel over gegeven”, klinkt het. De maatschappij uit Dendermonde is bereid om samen te zitten met het koppel en te kijken wat ze kunnen doen. “Wij willen onze verantwoordelijkheid zeker niet ontlopen. Wij hebben weinig impact op de beslissing van de verzekering, maar zullen zeker luisteren naar de problemen die hier ontstaan zijn”, besluit Blancke.