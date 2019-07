Wagen belandt op zijn dak op E40 Koen Baten

15 juli 2019



Op de E40 op de grens tussen Aalst en Erpe-Mere is deze avond een wagen op zijn dak terechtgekomen op de pechstrook. De bestuurder reed in de richting van Gent toen het om een nog onbekende reden plots fout liep. Hij ging over kop en belandde op zijn dak op de pechstrook. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Het slachtoffer raakte gewond maar is er niet ernstig aan toe. Een rijstrook was een tijdje afgesloten voor het verkeer, maar de hinder bleef beperkt. Het voertuig werd getakeld.