Wagen al drie jaar niet meer gekeurd: 640 euro boete Koen Baten

13 juni 2019

19u20 0

Frank U. uit Aalst is door de rechtbank veroordeeld tot een geldboete van 640 euro nadat hij betrapt werd achter het stuur van een voertuig dat al drie jaar niet meer gekeurd was. De feiten kwamen op 27 maart 2018 aan het licht na een lichte snelheidsovertreding. Hij reed 80 kilometer per uur waar slechts 70 was toegelaten op dat moment. “We maken zelden mee dat een auto drie jaar lang niet gekeurd is”, sprak politierechter Schreurs. De beklaagde zelf liet weten dat hij de wagen niet vaak gebruikt op de openbare weg. “Ik sleutel aan de wagen als hobby, dus het is zeker niet zo dat ik er dagelijks mee heb rondgereden. Ik was gewoon wat nonchalant", gaf U toe.