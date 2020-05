WAF pimpt gevel van dierenarts: “Die duif moest erbij, want veel duivenmelkers zijn hier klant” Rutger Lievens

24 mei 2020

10u13 32 Aalst Een natuurscène met een hond, een duif, een kat en een konijn is vanaf nu te bezichtigen op de gevel van een woning in de Kwalestraat in Nieuwerkerken. Graffitikunstenaar WAF is al een paar dagen druk aan het werk om op vraag van de eigenaar - een dierenarts - de gevel te beschilderen.

De gevel is eigendom van dierenarts Van de Sijpe. “De dierenarts had me gevraagd om een poes en een duif op de gevel te schilderen. Ze heeft veel kattenliefhebbers en duivenmelkers onder haar klanten”, zegt WAF. “Dus heb ik er zo wat de diertjes opgezet die ze verzorgt en geneest.”

WAF, die in Aalst ook al de gevel van de carnavalshallen pimpte, was zelf een beetje verbaasd door de opdracht die hij kreeg. “Ik vind het zot, uw gevel volledig vol, maar wel enorm tof om te doen. Ik had maar een dag werk, maar ben nu al vier dagen bezig”, zegt WAF, die zich eerst ging beperken tot een kat en een duif maar ondertussen zien we een complete natuurscène, met jungle en berglandschap. “De rolluiken ging ik normaal ook niet doen, maar van het een kwam het ander. Het is wel een mooie eyecatcher denk ik”, zegt WAF. De gevelkunst is te bewonderen in de Kwalestraat, als je naar Nieuwerkerken rijdt links voor de brug over de autostrade.



