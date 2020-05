Wachtrij van 100 meter aan Action: “Eerste klanten stonden er al een uur voor openingstijd” Rutger Lievens

11 mei 2020

09u58 870 Aalst De winkels van Action zijn ook weer open en daar hebben blijkbaar zeer veel mensen op zitten wachten. Aan de winkel in het centrum van Aalst stond voor openingstijd al een rij klanten van zeker 100 meter.

“De eerste klanten stonden er al om 8 uur. Een uur voor we openden”, zegt het winkelpersoneel van Action. Er mogen maar 25 klanten tegelijk binnen, een veelvoud staat te wachten voor de deur. Een medewerkster van de winkel ziet erop toe dat alles vlot verloopt aan de ingang. De mensen in de rij hebben allemaal hun eigen reden om op maandagochtend naar de Action te hollen. “Het gaat bij mij echt om essentiële dingen. Ik ben net verhuisd en heb bestek, glazen en ander keukengerief nodig”, zegt Stephanie (27). “Dat ik daarvoor moet aanschuiven is niet zo erg. Vandaag heb ik niks beters te doen", zegt ze.

Ook Judy (49) staat bij de wachtenden. “Ik heb enkele spulletjes echt nodig. Mijn dochter moet knutselen voor school en dus kom ik materiaal oppikken. Dat is iets dat niet kan wachten en ik had toch tijd. Bovendien ben je bang dat alles weg gaat zijn, als je wacht tot morgen”, zegt Judy, die een grote zak meeheeft. “Als hij vol is, ga ik naar huis”, grapt ze.



