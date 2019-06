Wachtlijst voor nieuwe carnavalsgroepen Rutger Lievens

28 juni 2019

17u04 4 Aalst Officiële carnavalsgroepen die de voorbije twee jaren geen plaatsje hadden in de stoet, kunnen zich aanmelden voor een wachtlijst. Inschrijven voor deze lijst kan vanaf zaterdag 29 juni, om 12 uur ’s middags via www.aalstcarnaval.be.

Voor de carnavalsstoet van 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen een numerus clausus met opvulregel te hanteren. Voorheen konden geen nieuwe groepen inschrijven. “Dit kan nu dus wel. Zo komt de stad tegemoet aan de vraag om de stoet te verzekeren van nieuw bloed. Na overleg met verschillende partners binnen de carnavalswereld blijft de numerus clausus van kracht, maar wordt wel een opvulregel in het leven geroepen. Concreet wil dit zeggen dat voor elke groep die stopt, een nieuwe groep de kans krijgt om deel te nemen. Het plafond wordt vastgesteld op 71 officiële carnavalsgroepen en 188 losse groepen (= aantal deelnemende groepen aan de voorgaande editie)”, zegt het stadsbestuur van Aalst.

29 juni, 12 uur

Officiële carnavalsgroepen die deelnamen aan de stoet van 2019, krijgen de kans om zich in te schrijven voor de editie van 2020. Dit doen zij via het digitaal inschrijvingsformulier dat hen wordt toegestuurd. Deze inschrijvingsperiode wordt afgesloten op 31 juli 2019.

“Officiële carnavalsgroepen die de voorbije twee jaren geen plaatsje hadden in de stoet, kunnen zich aanmelden voor een wachtlijst. Inschrijven voor deze lijst kan vanaf zaterdag 29 juni, om 12 uur ’s middags via www.aalstcarnaval.be”, zegt de stad Aalst. “De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door het tijdstip van de aanvraag. Hoeveel nieuwe groepen uiteindelijk een plaatsje veroveren in de stoet, wordt bekend gemaakt na het afsluiten van de inschrijvingsperiode van de reeds bestaande carnavalsgroepen.”