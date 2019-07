Waar gaan topchefs eten? Wij vroegen de acht topadressen van Jason Spinoy (L’Histoire 32/Burnt) Rutger Lievens

08 juli 2019

10u29 0 Aalst Chef Jason Spinoy en zijn vrouw Laurence Menten van de restaurants L’Histoire32 en Burnt in Aalst zijn prijsbeesten. Van achter de kookpotten haalt het koppel de ene eervolle vermelding na de andere award binnen. Gault&Millau weet hun gerechten te smaken, maar waar trekken Jason en Laurence naartoe als ze eens lekker willen eten? Vooral naar Gent, zo blijkt.

Oak

Bovenaan het lijstje van Oost-Vlaamse restaurants staat bij Jason en Laurence Oak in Gent. “Een restaurantbezoek aan Oak in Gent, dat is iets wat je zeker eens moet meegemaakt hebben. Een van de restaurants waar je altijd mooie gerechten krijgt voorgeschoteld. Alle smaken en kleuren zijn er altijd in balans. De chef streeft er naar een constante kwaliteit. De setting is eenvoudig: in een klein Gents huisje.”

Oak, Hoogstraat 167/001, 9000 Gent.

Chambre Séparée

Nog een groot voorbeeld voor Jason en Laurence: Chambre Séparée in Gent. “Foodies moeten hier naartoe. De setting is hier speciaal: je zit aan een toog rond de keuken en terwijl gebeurt het allemaal. Bereid je voor op een groot menu van 20 kleine gangen en hapjes. De gerechten volgen de seizoenen, net als bij ons.”

Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent

Benoit & Bernard Dewitte

Jason en Laurence dromen van een restaurant op het platteland en vinden inspiratie bij de broers Benoit & Bernard Dewitte. “Het restaurant bevindt zich in een heel mooi gerenoveerde hoeve in Zingem. Ook apart: de uitbaters zijn twee broers. De ene doet de keuken en de andere de zaal. Echt toffe mensen die één voor één pure, uitgebalanceerde gerechten serveren”, zegt Jason.

Benoit & Bernard Dewitte, Beertegemstraat 52, 9750 Zingem

Alberte

“Dit is er eentje in een lagere prijscategorie dan de vorige restaurants, maar zeker de moeite. Alberte is een gezellige bar in Gent waar het menu bestaat uit een selectie van zes bordjes om te delen: groenten, schaal- of schelp, vis, gevogelte of vlees en dessert. Superleuk om met een paar vrienden te doen en niet te duur.”

Alberte, Dendermondsesteenweg 78, 9000 Gent

Commotie

“Een ander leuk sharing-restaurant is Commotie in Gent. De zaak wordt uitgebaat door twee jonge mensen, Thomas Gellynck en Lara De Vlieger in een tijdloze herenwoning die ze volledig renoveerden en ombouwden tot een gezellig restaurant. Op de menukaart ook hier pure, vernieuwende gerechten om te delen, gecombineerd met gedurfde wijnen en unieke drankjes.”

Commotie, Hubert Frère Orbanlaan 228, 9000 Gent

Maste

“Nog een aanrader is Maste in Gent. Het is een vrij nieuw restaurant, opgestart begin 2019 op het Tonderlier-domein in het Gentse. Sam en Stefanie serveren er gerechten geïnspireerd door het Scandinavische hygge gecombineerd met Belgische pure streekgerechten. Een menurestaurant waar je 4, 5, 6 lekkere gerechten krijgt voorgeschoteld.”

Maste, Tondelierlaan 23, 9000 Gent

Publiek

“Publiek in Gent mag dan wel een ster hebben, maar toch is het de losse sfeer die het restaurant kenmerkt. De klanten zitten er niet in kostuum, het gaat er niet stijf aan toe. Zelfs de kelners hebben hun gewone kleren aan. Een goeie portie rock-‘n-roll dus die wordt gecombineerd met lekkere gerechten met verrassende combinaties en originele smaken. De keuken ligt centraal in het restaurant.”

Publiek, Ham 39, 9000 Gent

Souvenir

“Opnieuw een menurestaurant maar wat voor een. De chef is Vilhjalmur Sigurdarson, een IJslander. Ook al werkt hij met lokale producten, dat IJslands zit er wat in. Een hele pure keuken. Je kan er lunchen en dineren in drie ruimtes: de Bar, de Dining Room of de Private Room. De plaatsen aan de bar zijn voorbehouden aan klanten die zonder reserveren binnenwandelen.”

Souvenir, Brabantdam 134, 9000 Gent