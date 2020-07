Waag je kans: Blind Getrouwd zoekt Aalsterse mannen ouder dan 45 Rutger Lievens

03 juli 2020

16u19 14 Aalst Het tv-programma Blind Getrouwd is op zoek naar Aalsterse mannen ouder dan 45 jaar. Ondertussen zijn er al 4.000 inschrijvingen binnen, maar een minderheid van de mannen is 45+. Aalstenaars, waag uw kans!

Blind Getrouwd ontving meer inschrijvingen dan ooit te voren. Singles snakken duidelijk naar liefde en avontuur na de lockdownmaanden. 7 op de 10 van de deelnemers zijn vrouwen. Amper 10% van de mensen die zich inschrijven, zowel bij de vrouwen als bij de mannen, is ouder dan 45 jaar. Ook daar is de verdeling: 70% vrouw, 30% man. “Dus in die categorie zoeken we wel nog wat mannelijke deelnemers. Hoe meer inschrijvingen van die groep, des te groter de kans dat de experten een match kan maken in deze doelgroep. Het expertenteam gaat alleen maar matchen als ze echt overtuigd zijn”, zegt producer Tineke Roy.

Het Blind Getrouwd-team doet een oproep naar Aalsterse mannen. Inschrijven kan nog steeds, via vtm.be/blind-getrouwd.