Vzw Heroes en Eendracht Aalst slaan handen in mekaar Rutger Lievens

19 januari 2020

12u44 0 Aalst Vzw Heroes en voetbalclub Eendracht Aalst zullen in de toekomst nauwer samenwerken. Heroes verenigt nabestaanden en overlevers van onder meer de aanslagen in Zaventem en Brussel en de aanslag van de Bende van Nijvel in Aalst. Het stadion van Eendracht Aalst wordt de nieuwe thuisbasis voor lezingen en ontmoetingen van Heroes.

“Eendracht Aalst zal de thuisbasis worden van onze vzw Heroes, waar inspirerende lezingen, ontmoetingen en andere evenementen zullen plaatsvinden. Samen gaan we voor een ambitieus project die Aalst op een bijzonder positieve manier op de kaart zal zetten”, zegt Nathalie Piron van Heroes. “Na de aanslag van 22/03/2016 op Brussels Airport kwam onze voorzitter, Kurt Thomas (veiligheidsagent Zaventem) op het idee om events te organiseren voor de luchthavengemeenschap . Er kwamen ‘meet and greet’- momenten met bekende persoonlijkheden zoals Sergio Herman en de Rode Duivels. Sedert 2019 groeide er een vzw: Heroes.”

Inspireren

“Als vereniging willen we, alle mensen die nood hebben aan verbinding, de kans geven elkaar te ontmoeten binnen een ongedwongen sfeer, met een lezing of een sportwedstrijd of een ander event. Als organisatie leggen we het accent op overlevers en nabestaanden van gewelddaden, andere verlieservaringen en mensen in eenzaamheid om het samenhorigheidsgevoel te versterken en hun het gevoel kunnen mee te geven dat ze er niet alleen voor staan”, zegt Piron.

Heroes organiseerde al inspirerende lezingen met onder meer meester Jef Vermassen, David Van de Steen en Francesca Vanthielen en daarnaast krijgen ze regelmatig uitnodigingen voor sportwedstrijden op het hoogste niveau. “We maken geen onderscheid in taal, overtuiging, religie of huidskleur. Iedereen is welkom. Ons verbindend verhaal was zo inspirerend dat strafpleiter Jef Vermassen bereid werd gevonden om peter te worden van onze organisatie. David Van de Steen is onze ambassadeur”, aldus de organisatie.

Eendracht Aalst-voorzitter Patrick Le Juste zegt heel enthousiast te zijn over deze samenwerking en heet Heroes welkom in het Pierre Cornelisstadion.