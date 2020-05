VZW Dierenwelzijn dient klacht in nadat huurders huis verlaten en kat aan hongerdood laten sterven Koen Baten

27 mei 2020

11u08 0 Aalst In de Geldhofstraat in Aalst hebben twee huurders hun woning volledig achtergelaten nadat ze al maandenlang hun huur niet meer betaalden. De zaak was hangende voor de rechtbank en het zou om enkele duizenden euro’s aan achterstallige huur gaan. Toen de eigenaars van de woning hun sleutel terug kregen vonden ze een dode kat in de woonkamer. “Het dier werd gewoon aan zijn lot overgelaten", zegt Frank De Backer van VZW Dierenwelzijn.

De feiten kwamen afgelopen weekend aan het licht toen de eigenaars van de woning in Aalst de sleutel terug kregen. Toen ze het pand betraden lag de woning vol met rommel die achtergelaten was door de huurders. De eigenaars liepen door de hele woning toen ze in de woonkamer plots een kat aantroffen. Het dier was overleden en de vliegen verzamelden zich al rond de kat. “De bewoners maakten onmiddellijk een filmpje van heel de woning en lieten ons ook de kat zien", zegt Frank.

“Ik heb hier absoluut geen woorden voor", klinkt het. “Het is schandalig hoe mensen deze woning hebben achter gelaten, maar ze hebben ook gewoon hun kat de hongerdood laten sterven en dat valt gewoon niet te tolereren”, vult Frank aan. In de woning was er geen enkel raam open en ook alle deuren waren dicht waardoor de kat geen enkele schijn van kans had om te ontsnappen. Hoelang het dier daar exact gelegen heeft is niet duidelijk. “Een kat vindt altijd zijn eigen weg, maar hier heeft het gewoon nooit de kans gehad en dat willen we niet zomaar over ons heen laten gaan", zegt Frank.

De Aalsterse VZW stapte meteen naar de politie met de beelden en diende klacht in voor dierenverwaarlozing. “De eigenaars zijn dan wel vertrokken met de noorderzon, maar ze moeten gestraft worden voor deze feiten. Het ergste van al is dat de eigenaars ook twee honden hebben. Deze hebben ze wel meegenomen naar hun nieuwe woonst", vertelt Frank. “Maar iemand die dit doet met zijn kat, die kan misschien hetzelfde doen met zijn honden. Ik wil persoonlijk weten hoe het staat met die dieren en of ze goed verzorgd worden. In mijn ogen verdienen deze baasjes het niet om een huisdier te mogen houden.”

Dat bewoners een dier achter laten in hun woning en het een hongerdood laten sterven is volgens Frank gelukkig vrij zeldzaam. “We zien soms wel verwaarlozing op weiden en bij andere dieren en dan grijpen we ook in en spreken we met de eigenaar, maar deze zaak is van een heel ander kaliber daarom dat we meteen overgegaan zijn tot een klacht. Ik hoop dat we snel nieuws hebben over de toestand van de honden en dat we ook kunnen ingrijpen als het nodig is.