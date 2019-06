Vuurwerk verboden op avondmarkt Erembodegem, dekenij zocht alternatief Rutger Lievens

19 juni 2019

12u32 0 Aalst In Aalst is er sinds dit jaar een totaalverbod op vuurwerk en daardoor is er geen vuurwerk tijdens de avondmarkt van morgen in Erembodegem. De organisatoren waren niet op de hoogte van het verbod maar vonden wel al een alternatief.

Al in maart van dit jaar raakte bekend dat het stadsbestuur geen vuurwerk meer zou toestaan. Dat artikel kan je hier nog eens nalezen.

De dekenij in Erembodegem heeft een alternatief voorzien: Mystic Fire Theatre brengt ‘s avonds een vuurshow. “Onze burgemeester heeft paar weken geleden beslist dat er geen vuurwerk meer mag doorgaan. En niet vanaf volgend jaar maar onmiddellijk. We zijn dus zeer snel, gezien we dit nog maar pas weten, op zoek moeten gaan naar een alternatief voor het vuurwerk. Maar het zal ook de moeite zijn, dus zeker komen”, is te horen bij de organisatoren.