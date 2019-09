Vul de pronostiek in: Wie is het snelst in Aalst tijdens spits? Auto, trein/bus of fiets? Rutger Lievens

09 september 2019

14u05 0 Aalst Op donderdag 19 september organiseren de lokale afdelingen van de Fietsersbond van Haaltert, Erpe-Mere, Affligem en Aalst een gezamenlijke spitstest. Wie is er het snelst op de Grote Markt van Aalst: auto, trein/bus of fiets?

“Tijdens de ochtendspits nemen de verschillende vervoersmodi (fiets, auto en openbaar vervoer) het tegen elkaar op om te onderzoeken wat het snelste transportmiddel is om vanuit de omliggende gemeenten naar het centrum van Aalst te geraken. Het doel van deze test is om de mensen te laten nadenken over welk vervoersmiddel ze kiezen tijdens de spitsuren”, aldus de Fietsersbond.

“Vrijwilligers zullen met fiets, auto, bus of trein starten in Haaltert (gemeentehuis), Erpe-Mere (station van Bambrugge), Moorsel (dorp) en Affligem (bushalte Hekelgem Zandtapijt)”, zegt de organisatie.

Wie wint volgens jou? Vul hieronder jouw pronostiek in:

