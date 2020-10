Vul de burgerbevraging ‘Gemeente- en Stadsmonitor’ in Rutger Lievens

12 oktober 2020

11u11 1 Aalst Op woensdag 14 oktober organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid opnieuw de grootschalige burgerbevraging ‘Gemeente- en Stadsmonitor’. Het gaat om een unieke vragenlijst die inwoners de kans geeft om hun mening te geven over thema’s die hen nauw aan het hart liggen. De resultaten stellen het lokaal bestuur immers in staat om betere beleidsbeslissingen te nemen. Hou dus je brievenbus in de gaten en vul de burgerbevraging in.

In september organiseerde het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid al eens een grootschalige burgerbevraging ‘Gemeente- en Stadsmonitor’. Op woensdag 14 oktober herhaalt het ABB deze bevraging. Wie de bevraging nog niet invulde, wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Je kan er antwoorden op vragen als: ‘is het leuk wonen in jouw buurt?’ ‘Kan je veilig fietsen in jouw gemeente of stad?’ ‘Is er voldoende groen?’ ‘Hoe tevreden ben je over de lokale voorzieningen?’ Jouw deelname is vrijwillig, maar wel van groot belang. Het gaat om een unieke vragenlijst die in elke Vlaamse gemeente en stad op wetenschappelijke wijze georganiseerd wordt. De waarde van de resultaten hangt af van het aantal personen die meedoen: Hoe meer, hoe beter dus! Je krijgt de kans om jouw mening te geven over de thema’s die in Aalst belangrijk zijn. Met de resultaten van de bevraging wil ABB elk lokaal bestuur in Vlaanderen ondersteunen om betere beleidsbeslissingen te nemen. Om jou te bedanken, maak je bovendien kans op een geschenkbon van 12 euro als je de vragenlijst volledig invult.

Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger. ABB maakt alleen analyses op gemeentelijk niveau en werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer uitleg kan je vanaf begin september terecht op www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be. Op deze website kan je nu bovendien al de resultaten van de vorige bevraging raadplegen.

Op woensdag 14 oktober stuurt het ABB een herinnering om deze bevraging alsnog in te vullen.