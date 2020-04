VTI verdeelt 1.400 faceshields: 840 beschermende maskers naar woonzorgcentra Rutger Lievens

08 april 2020

11u42 14 Aalst Het VTI in Aalst kondigde aan om 1.000 beschermende maskers voor het zorgpersoneel te produceren, maar het zijn er veel meer geworden. De school verdeelde ondertussen 1.400 faceshields, waaronder ruim 840 maskers voor de woonzorgcentra.

“Via onze collega’s binnen de VTI-scholen deden we een oproep om hun lokaal bindweefstel te gebruiken: iedereen die een zorgwerker kent, die nood heeft aan een face shield, kon er zo bekomen”, zegt de school. “Ondertussen zijn die allemaal verdeeld. Dit geeft het volgende overzicht: woonzorgcentra in Aalst (294), woonzorgcentra buiten Aalst (545), thuisverplegers in en om Aalst (289), dokterspraktijken in en om Aalst (48), ziekenhuizen (184), politiezones buiten Aalst (35), andere (kiné, labo’s…) 39. We mochten tal van lovende commentaren ontvangen en bekijken of we na de Paasvakantie eventueel terug heropstarten met de productie.”