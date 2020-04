VTI maakt duizend gelaatsmaskers: “We hebben de expertise, dus die willen

we gebruiken” Rutger Lievens

05 april 2020

10u58 16 Aalst Het VTI in Aalst maakt 1.000 gelaatsmaskers voor zorginstellingen in de regio. Eerder schonk de school ook al alle mondmaskers en veiligheidsbrillen die het in voorraad had aan ziekenhuizen.

Heel wat organisaties en mensen maken mondmaskers en gelaatsmaskers om zorgwerkers te beschermen in hun strijd tegen het coronavirus. Ook in het VTI in Aalst draait de productie op volle toeren. “Op het VTI is er heel wat expertise aanwezig om gelaatsmaskers te produceren”, klinkt het bij Tanja Biebaut, algemeen directeur van het Priester Daens College, waar het VTI deel van uitmaakt.

“Het VTI schonk al alle mondmaskers en veiligheidsbrillen die we in voorraad hadden. Maar dat is helaas niet voldoende”, zegt de directie van de school. “Er is veel vraag naar gelaatsmaskers, vooral vanuit kleine organisaties, die het een stuk moeilijker hebben om aan het nodige beschermend materiaal te geraken.”

1.000 gelaatsmaskers

“Het VTI heeft de infrastructuur én de mogelijkheden om nog meer te betekenen voor onze samenleving in dit corona-tijdperk. Daarom gaan wij de komende dagen 1.000 gelaatsmaskers maken. Hierbij krijgen we steun van verschillende bedrijven die ons de materialen gratis aanleveren. Zowel leden van het directieteam, als leerkrachten en andere vrijwilligers sloegen, met respect voor de veiligheidsvoorschriften, de handen in elkaar”, zegt ze.

“In de VTI-scholen, maar ook in al onze Priester Daens College scholen, zijn we ervan overtuigd dat we ook maatschappelijk onze rol dienen op te nemen, dat we extra zorg moeten bieden aan de meest kwetsbaren in onze maatschappij en dit op alle vlakken. Binnen het pedagogisch project van het Priester Daens College is zorg dragen voor elkaar een basiswaarde, dus is het vanzelfsprekend dat we deze actie ondernemen”, aldus Tanja Biebaut.

De toekomst zal ontegensprekelijk nog meer duidelijk maken hoe groot de nood is aan goed opgeleide technische krachten Tanja Biebaut, directeur Priester Daens College

“Daarnaast vind ik het ook een manier om te laten zien waar het technische, beroeps en deeltijds beroepsonderwijs voor staan. De toekomst zal ontegensprekelijk nog meer duidelijk maken hoe groot de nood is aan goed opgeleide technische krachten.” De gelaatsmaskers die het VTI maakt zijn bestemd voor huisartsen, verplegend personeel van woonzorgcentra en thuisverplegers in de regio.