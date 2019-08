Vrouwen slaan met handtas spiegel af van rijdende auto en lopen hem achterna, politie komt spiegel opruimen Koen Baten

02 augustus 2019

21u53 0 Aalst Aan het Vredeplein in Aalst speelde zich vanavond rond 12.15 uur een vreemd tafereel af. Een getuige zag van op een terras hoe een drietal vrouwen achter een auto aanliepen nadat ze eerst de spiegel er hebben afgeslagen met een handtas.

De auto reed gewoon verder en stopte niet. Hij reed daarna richting het Keizersplein in Aalst. Wat er zich net heeft afgespeeld of waarom de dames zo reageerden is niet duidelijk. De politie kwam even later ter plaatse om de spiegel op te ruimen van de straat. Bij het incident raakte niemand gewond.

