Vrouw valt twee verdiepen naar beneden na drugsfeest op appartement: vier mannen opgepakt Koen Baten

15 april 2020

15u50 262 Aalst In de Rozendreef in Aalst is vanochtend een vrouw twee verdiepen naar beneden gevallen na een drugsfeest in een appartement. Daarbij waren vijf personen aanwezig, waaronder ook Gustaaf S., die twee jaar geleden met zijn auto Aalst carnaval op stelten heeft gezet. De vrouw is niet in levensgevaar, maar liep wel verschillende breuken op. Vermoedelijk probeerde de vrouw van het ene balkon naar het andere te kruipen, waardoor ze zwaar ten val kwam.

Het ongeval gebeurde vanochtend rond 5 uur. De politie kreeg dan een noodoproep binnen van een vrouw die naar beneden was gevallen van een balkon. Met negen manschappen kwamen ze ter plaatse. In het appartement troffen ze nog vier andere mannen aan die er niet allemaal hoorden te zijn. Zij waren zwaar onder invloed van drugs nadat ze een hele avond een feestje hadden gehouden, met de nodige dosis speed erbij.

Niet in levensgevaar

In het appartement zou ook een zware ruzie ontstaan zijn waarbij enkele zware klappen vielen. Bij het gezelschap was ook een vrouw aanwezig. Het was zij die plots naar buiten ging en op het balkon begon te klimmen. Daarna viel ze enkele meters naar beneden en kwam ze hard op de grond terecht. Hierbij brak ze haar bekken en haar onderbenen. Ze werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar.

De vrouw zou zelf verklaard hebben dat ze probeerde naar een ander balkon te klimmen, maar dat dit mislukt was. Waarom ze dit wou doen, is nog altijd niet duidelijk. De vier andere mannen werden opgepakt door de politie en in de cel gestoken. Nadien werd alles grondig ontsmet vanwege de coronamaatregelen.

Gustaaf S.

Bij het gezelschap was ook Gustaaf S. aanwezig. Vermoedelijk vond het feest plaats in zijn appartement in de Rozendreef. Hij is geen onbekende voor de politie en het gerecht. Twee jaar geleden reed hij met een wagen zonder nummerplaten nog rond in de stoet tijdens Aalst carnaval. Exact 24 uur later werd hij toen vrijgelaten. Dit jaar dreigde hij opnieuw om in de stoet te rijden met een lijnbus en werd hij bewaakt zodat hij zijn stunt niet kon herhalen.

Dat Gustaaf S. opnieuw betrokken is bij dit soort feiten, nadat hij al een hele waslijst aan veroordelingen voor drugs heeft, valt niet in goede aarde bij burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Ik heb al meermaals gewaarschuwd voor het individu en dat hij bijzonder gevaarlijk is", aldus de burgervader. “Het is niet de eerste keer dat hij betrokken is bij criminele feiten. Het wordt tijd dat het parket nu eens gepast gaat ingrijpen, want het is echt geen speeltuin meer", klinkt het. Het verhaal zal hoe dan ook nog een staartje krijgen voor de samenscholing.