Vrouw uit Aalst laat de was drogen... in dakgoot van appartementsgebouw Rutger Lievens

06 september 2020

09u51 0 Aalst Een vrouw uit Aalst haalt halsbrekende toeren uit om haar was te laten drogen. Haar wasrek is opgesteld in de dakgoot van een appartementsgebouw. Volgens de overburen doet ze dit regelmatig.

Een droge was, sommige mensen hebben er veel voor over. Een vrouw op Aalst riskeert er zelfs haar leven voor, want zij stelt regelmatig haar wasrek op in de dakgoot van haar appartement. Drie verdiepingen hoog vangt de was waarschijnlijk wel wat wind en zon, maar veilig is het toch niet echt. De buurt heeft de politie en het OCMW, die eigenaar zou zijn van dit gebouw, verwittigd.



