Vrouw & Maatschappij geeft Gerbera-prijs aan ‘The Seahorse Dockers School’ Rutger Lievens

21 januari 2020

19u41 0 Aalst The Seahorse Dockers School is de laureaat van de Gerbera-prijs van Vrouw & Maatschappij Aalst. Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in Dendergalm in Gijzegem heeft de Aalsterse afdeling van Vrouw & Maatschappij de jaarlijkse Gerbera-prijs uitgereikt, in het bijzijn van Europees-parlementslid Cindy Fransen, Gedeputeerde Leentje Grillaert en schepen Ilse Uyttersprot.

“Met het uitreiken van deze ‘Gerbera-prijs’ wil V&M een positieve boodschap de wereld insturen, door een project, persoon of vereniging in de kijker te stellen die zich verdienstelijk heeft gemaakt. Dit jaar werd de prijs uitgereikt aan de familie Dockers-Van Landuyt en dit voornamelijk voor hun project ‘The Seahorse Dockers School’”, zegt Vrouw & Maatschappij.

“Met dit project zet de hele familie zich al jaren volledig belangeloos in voor de Keniaanse kinderen die er in armoede leven en weinig of geen onderwijs kunnen genieten. Momenteel bouwen zij in Kenia in de stad Kilifi aan een echt stenen schoolgebouw, dat plaats zal geven aan 200 leerlingen en 10 leerkrachten. Om dit alles te bekostigen krijgt de familie steun van sponsors, scholen, jeugdbewegingen. Uiteraard is alle steun welkom want de familie bekostigt alles zelf.”