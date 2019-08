Vrouw gewond na grijpdiefstal in centrum Koen Baten

02 augustus 2019

17u17 22

Een vrouw is gisterenmiddag gewond geraakt bij een grijpdiefstal. Een onbekende trok rond 12.15 uur de handtas met geweld weg van een dame en zette het op een lopen. De feiten speelden zich af in de Esplanadestraat in Aalst. De dame raakte bij de grijpdiefstal gewond. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. Van de dader is op dit moment nog geen spoor.