Vrouw die verjaardag van man stevig vierde met 2,6 promille staat terecht en riskeert alcoholslot Koen Baten

15 juni 2020

16u22 0 Aalst Chantal V. uit Aalst moest zich vanochtend verantwoorden voor de rechtbank omwille van een stevige alcoholintoxicatie. Haar man was jarig die dag en ze waren gaan eten om dat te vieren. Toen ze op weg naar huis was reed ze een alcoholcontrole van de politie in.

De feiten speelden zich af op 10 januari van dit jaar. “Ik was met mijn man gaan eten en had daar wat wijn en saké gedronken", verklaarde ze. “Daarna ben ik nog in de wagen gestapt en naar huis gereden en dat was fout", gaf ze toe.

Bij een alcoholcontrole die door de politie werd gehouden even verderop werd ze aan de kant gezet en moest ze blazen. De vrouw had maar liefst 2,6 promille alcohol in haar bloed, wat overeenkomt met ongeveer dertien pinten bier. Ze riskeert een geldboete van 1.600 euro, een rijverbod van twee maanden en een alcoholslot. De rechtbank doet volgende week uitspraak.