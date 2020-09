Vrouw (35) die aan rusthuis meerdere keren gestoken werd door ex, twee maanden na aanval overleden Koen Baten

28 september 2020

13u10 15 Aalst De 35-jarige vrouw die op 6 augustus aan het woonzorgcentrum Mijlbeke in Aalst De 35-jarige vrouw die op 6 augustus aan het woonzorgcentrum Mijlbeke in Aalst verscheidene messteken kreeg van haar 38-jarige ex, is bijna twee maanden later alsnog overleden. Artak S., die zijn vroegere echtgenote al een tijd stalkte en sinds de feiten in de cel zit, zal nu vermoedelijk vervolgd worden voor moord.

Varduhi Harutyunyan kwam die dag rond 8.30 uur net aan op haar werk, toen haar ex-partner Artak S. (38) haar daar voor de zoveelste keer stond op te wachten. De relatie van het koppel was al een tijd achter de rug en ze zaten in een echtscheidingsprocedure. Het slachtoffer woonde in bij haar zus samen met de kinderen. Artak S. belaagde haar meermaals en stalkte haar al een tijd. Hij ging ook meerdere keren naar de woning van de zus en bracht daar vernielingen aan.

Bekijk hier ons nieuwsverslag van 6 augustus toen de vrouw werd neergestoken:



Vitale organen geraakt

Op de parking van het woonzorgcentrum kwam het tot een hevige ruzie waarna bij de man plots de stoppen doorsloegen. Hij sprong op haar en diende de vrouw verscheidene messteken toe, waarbij vitale organen geraakt werden. Enkele personeelsleden en een arbeider van de stad Aalst kwamen meteen tussenbeide en konden Artak S. van zijn ex-vrouw trekken.

‘Samen sterven’

De man gaf zichzelf ook een messteek, maar raakte slechts lichtgewond. Hij riep toen nog dat ze samen zouden sterven.

S. werd opgepakt en zit in de cel sinds de feiten. De vrouw werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis en lag lange tijd in kunstmatige coma. Afgelopen weekend overleed ze aan haar verwondingen. Hierdoor zal Artak S. vermoedelijk vervolgd worden voor moord.