Vrolijke vlaggen aan gevel Netwerk Aalst Rutger Lievens

03 mei 2020

12u30 3 Aalst Ook tijdens je dagelijkse corona-wandeling door Aalst kan je nu een beetje cultuur opsnuiven. Aan Netwerk Aalst aan de Houtkaai kan je de komende weken kunstige, vrolijke vlaggen bewonderen. De Aalstenaar krijgt 30 verschillende ontwerpen te zien, gemaakt door evenveel kunstenaars.

Het gaat om het kunstproject Four Flags. De eerste van vier vlaggen zijn gehesen bij Netwerk Aalst en tot eind juli veranderen deze vlaggen wekelijks.

“Het idee voor Four Flags ontstond toen kunstverzamelaars Julia Mullié en Nick Terra op de vensterbank van hun huis in Amsterdam van de zon genoten en hun oog viel op enkele vlaggenhouders. Ze besloten kunstenaars uit te nodigen om een vlag te ontwerpen en hen zo te ondersteunen in deze moeilijke periode. De vlaggen biedt Four Flags te koop aan voor 150 euro per stuk. De gehele opbrengst gaat naar de kunstenaar”, zeggen de initiatiefnemers.

Om Four Flags te ondersteunen kocht de Belgische verzamelaar Siska Bulkens de volledige serie en geeft deze in bruikleen aan non-profitinstellingen. Met de hulp van curator Louis-Philippe Van Eeckhoutte reizen de dertig vlaggen langs Aalst, Gent, Brussel, Waregem, Grimbergen, Antwerpen en Genk.

Netwerk Aalst neemt met plezier deel aan dit kunstproject. “Ook nu blijft kunst een manier om te dromen. En als we dat niet kunnen in onze cultuurhuizen dan trekt kunst even de straat op. Zeker in deze periode waarin alles on hold is geplaatst of virtueel plaatsvindt, is dit belangrijk. Ook het symbool van de vlag is veelzeggend”, voegt Pieternel Vermoortel, artistiek directeur bij Netwerk Aalst, eraan toe. De eerste vlag van Das Institut (Kerstin Brätsch & Adele Röder) hangt nu te wapperen bij een strakke bries.