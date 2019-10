Vroegere parkwachterswoning is ‘Villa Botanica’: scholen moeten geen huur betalen Rutger Lievens

13 oktober 2019

11u37 1 Aalst In het stadspark van Aalst is Villa Botanica officieel geopend. Het huisje aan de Parklaan was vroeger de parkwachterswoning, maar is nu een centrum voor milieu-educatie. Elke eerste zaterdag is de Villa Botanica open. Verenigingen en scholen kunnen de Villa huren, voor scholen is het zelfs gratis.

Ontdekken, spelen, knutselen, experimenteren en leren. Villa Botanica heeft als doel jong en oud te enthousiasmeren over de natuur door aan natuurbeleving te doen. Het kleine bezoekerscentrum ter hoogte van Parklaan 2 in Aalst richt zich op gezinnen met kinderen, scholen en verenigingen, maar ook andere stadsparkbezoekers zijn welkom.

Elke eerste zaterdag

“Elke eerste zaterdag van de maand is Villa Botanica van 10 uur tot 14 uur vrij toegankelijk voor stadsparkbezoekers. Er zijn tal van educatieve materialen die ontleend kunnen worden, zoals handige natuurgidsen in pocketformaat om mee te nemen op pad, zoekkaarten, opbergdoosjes voor insecten, schepnetten om waterdiertjes mee te vangen”, zegt Sofia Lorie van Villa Botanica.

Het materiaal werd voor de helft gesubsidieerd door de Provincie Oost-Vlaanderen. Op de eerste verdieping is een gezellige bibliotheek op maat van kinderen ingericht. Er staan prentenboeken en inspirerende verhalen over de natuur. Villa Botanica wordt opengehouden door vrijwilligers. Zij organiseren elke zaterdag een knutsel- of doe-activiteit voor kinderen, bijvoorbeeld een vogelvoederhuisje maken.

Scholen en verenigingen

Scholen en verenigingen met een natuureducatieve inslag kunnen het huisje huren. Voor scholen is het zelfs gratis. Villa Botanica is de ideale uitvalsbasis voor leerkrachten om een les te geven over natuur. Dit kan voor een uurtje, maar ook voor een halve of volledige dag. Speciaal voor scholen werkt een vrijwilliger samen met Odisee Hogeschool – campus Aalst lespakketten met oefenblaadjes uit. Deze zullen in de loop van 2020 beschikbaar zijn.

Verenigingen die Villa Botanica willen huren betalen 10 euro per uur, 50 euro voor een dagdeel (6 uren) of 75 euro voor een hele dag. Meer informatie vind je op https://www.aalst.be/zaalverhuur.