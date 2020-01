Vroeger en nu: Postkantoor hoek Nieuwstraat/Hopmarkt is nu kledingszaak Rutger Lievens

08 januari 2020

10u49 0 Aalst Aalst is een stad in volle ontwikkeling, maar hoe zag ze er vroeger uit? In de reeks ‘vroeger en nu’ vergelijken we oude met hedendaagse foto’s. Vandaag zoomen we in op de hoek van de Nieuwstraat met de Hopmarkt, vroeger het postkantoor van de stad en nu een kledingzaak.

Op dit moment verkoopt Okaïdi er kleren, maar op de hoek van de Hopmarkt en de Nieuwstraat in Aalst werden er de voorbije 100 jaar vooral postzegels verkocht. De postkaarten met foto’s van het vroegere postkantoor op die hoek die we terugvinden op madeinaalst.be, de website van het stedelijk stadsarchief, tonen een statig herenhuis. In het archief zitten er ook foto’s uit 1967, waarbij dat herenhuis verdwenen is en plaatsgemaakt heeft voor een nieuw gebouw. Tot 2011 bleef De Post hier een kantoor openhouden. Nadien werd dat pand opnieuw gerenoveerd. Beneden is er nu winkelruimte, op de verdiepingen erboven zijn er appartementen.