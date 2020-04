Vroeger en nu: een massa volk op het Esplanadeplein Rutger Lievens

15 april 2020

11u24 0 Aalst Aalst is een stad in volle ontwikkeling, maar hoe zag ze er vroeger uit? In de reeks ‘vroeger en nu’ vergelijken we oude met hedendaagse foto’s. Vandaag zoomen we in op het Esplanadeplein in Aalst.

Op de oude foto uit de jaren 1920 - 1930 zien we een massa mensen verzameld op het Esplanadeplein in Aalst, voor de Sint-Jozefskerk. Volgens de omschrijving op de website madeinaalst.be van het Aalsters stadsarchief gaat het om een plechtigheid in de Sint-Jozefskerk. Twee verschillen met het leven anno 2020 vallen op: vroeger ging er een massa volk naar de kerk. En in 2020 is social distancing - hopelijk tijdelijk - de regel. Een massa mensen zo dicht bij mekaar, dat zal je dit jaar niet zo snel meer zien.

Voorts valt ook op hoe enkele gebouwen aan het Esplanadeplein plaats maakten voor hoogbouw. Het plein is tegenwoordig een parking. Je kan er nooit zoveel volk verzamelen, want de auto is er koning. Mogelijks komt daar op korte termijn verandering in, wanneer het Esplanadeplein wordt heraangelegd en er een ondergrondse parking wordt gebouwd.



