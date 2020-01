Vroeger en nu: de Van Wambekekaai op het Eiland Chipka Rutger Lievens

29 januari 2020

16u22 0 Aalst Aalst is een stad in volle ontwikkeling, maar hoe zag ze er vroeger uit? In de reeks ‘vroeger en nu’ vergelijken we oude met hedendaagse foto’s. Vandaag zoomen we in op de Van Wambekekaai op het Eiland Chipka.

De Van Wambekekaai, zo heette de kaai langs de Dender op het Eiland Chipka, in het verlengde van het hedendaagse Werfplein. Op de foto ui 1978 uit het archief van André Schollaert zien we een herenhuis en vijf grote woningen met opmerkelijke gevels. Vooraan links op de kade enkele vaten van Amylum (nu Tereos), een beetje verder de elektriciteitscabine. Vandaag schiet er van de huizen niets meer over. Alleen door de vorm van het appartementsgebouw achter de huizen weten we dat het hier om dezelfde locatie gaat.

Oude foto: bron www.madeinaalst.be, collectie Schollaert.