Vroeger en nu: de spoorwegbrug aan het escargotskraam Rutger Lievens

24 januari 2020

13u18 0 Aalst Aalst is een stad in volle ontwikkeling, maar hoe zag ze er vroeger uit? In de reeks ‘vroeger en nu’ vergelijken we oude met hedendaagse foto’s. Vandaag zoomen we in op het pleintje tussen de Sint-Annabrug en de spoorwegbrug over de Molendries.

Dat pleintje is nu een gezellige plek, zeker als het goed weer is en het escargotskraam is open. Mensen drinken er iets en smullen van wat zeevruchten. In 1940 was de situatie compleet anders. In het stadsarchief van Aalst vinden we een foto van 18 mei 1940. Een Duits verkenningsvoertuig is door Ardeense Jagers buiten werking gesteld. “Het voertuig was op verkenning vanuit de Molendries tot aan de Sint-Annabrug gereden op zoek naar een geschikte plaats om de Dender over te steken”, is de uitleg bij de foto. “Aan de overzijde van de Dender in het portaal van aannemer Rombaut in de Vaartstraat stonden Ardeense Jagers opgesteld met een antitankkanon. Aangezien het vizier in eerdere gevechten stukgeschoten was moesten ze door de kanonloop heen richten. Het wit-geschilderde Duitse balkenkruis bleek een perfect doelwit.”