Vroeger en nu: auto’s op de Grote Markt Rutger Lievens

05 februari 2020

12u22 2 Aalst Aalst is een stad in volle ontwikkeling, maar hoe zag ze er vroeger uit? In de reeks ‘vroeger en nu’ vergelijken we oude met hedendaagse foto’s. Vandaag zoomen we in op de Grote Markt, de Borse van Amsterdam, het belfort en het plein waar vroeger auto’s mochten parkeren.

De oude foto dateert van 8 mei 1975. Niet meer voor te stellen voor de jongere generatie, maar auto’s mochten toen nog door alle winkelstraten rijden. Parkeren deed je gewoon aan de voet van het belfort of voor de Borse van Amsterdam.

Eind jaren zeventig van de vorige eeuw werd de Grote Markt autovrij. In de jaren negentig werd die autovrije zone uitgebreid. Op 21 april 1999 publiceert een lokale krant: “Grote Markt, Kattestraat, het bovenste deel van de Molenstraat, de Zoutstraat, de Kerkstraat, de Stoofstraat en de Oude Vismarkt zijn vanaf heden één grote voetgangerszone. Deze wordt gemarkeerd met een nieuw verkeersbord. In de nabije toekomst moeten ook nog de Pontstraat en de straat rond de Sint-Martinuskerk autoarm gemaakt worden”

Ook in 1999 ging dat niet zonder slag of stoot. Heel wat handelaren waren ervan overtuigd dat handel drijven in het stadscentrum verleden tijd zou zijn: “Het autovrij maken van de Kerkstraat had al gevolgen”, staat er in de krant van 21 april 1999. “‘Aalst als inkoopstad gaat serieus achteruit.’ Met die mening staat hij niet alleen. ‘De mensen vluchten naar Makro’s en andere megawinkels aan de rand van de stad,’ zegt een collega. ‘Die zijn gemakkelijk te bereiken. Aan parkeerplaatsen geen gebrek. En hier? Hier wordt het doods, meneer.’”