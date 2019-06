Vrijwilligers gezocht voor schoolstraat Pontstraat Rutger Lievens

07 juni 2019

19u42 0 Aalst De ouderraad van het Sint-Jozefscollege is op zoek naar vrijwilligers om van de Pontstraat als verkeersvrije schoolstraat een succes te maken.

“Om in de Pontstraat een veilige omgeving te creëren voor schoolgaande kinderen, werd eind april 2019 het proefproject ‘schoolstraat’ gelanceerd in een deel van de Pontstraat. Vind jij dit ook een fantastisch initiatief en wil je je steentje bijdragen? Geef je dan op als vrijwilliger via de ouderraad van het Sint-Jozefscollege”, luidt de oproep van de stad Aalst.

“Om de schoolomgeving veiliger en gezelliger te maken wordt de Pontstraat elke woensdag afgesloten voor gemotoriseerd vervoer ter hoogte van de Volderstraat en de Kerkstraat, tussen 8 en 8.45 uur ’s ochtends en tussen 11.50 en 12.20 uur ’s middags. Om de straat fysiek af te sluiten en de hekken te bemannen tijdens de uren van de schoolstraat zoekt de ouderraad nog vrijwilligers”, zegt de stad. Heb je interesse? Stuur een mailtje met je gegevens naar ouderraad.bsp@gmail.com.