Vrijdagavond klimaatbetoging door stadscentrum van Aalst Rutger Lievens

19 september 2019

13u55 6 Aalst Op vrijdagavond 20 september vindt voor het eerst een klimaatbetoging plaats in Aalst. In het voorjaar vertrokken veel jongeren met de trein naar Brussel om te betogen, maar nu krijgen ze dus de kans om in eigen stad op straat te komen.

“Wij komen niet alleen op voor een klimaatwet, maar ook voor ecologische én sociale initiatieven die deze wet concreet moeten vormgeven: bijvoorbeeld een betonstop, beter openbaar vervoer in onze regio, verbetering van de publieke dienstverlening, méér bos, hernieuwbare energie in plaats van kernenergie en financiering daarvan door de sterkste schouders”, zeggen de organisatoren Youth4Climate Aalst en Climaxi.

“We komen daarom 20 september samen aan het station van Aalst om 18.30 uur. Voor wie met de trein komt, zijn er treinverbindingen heen en terug vanuit Zottegem, Ninove, Ronse, Oudenaarde, Brussel, Kortrijk en Gent”, klinkt het. “Om 19 uur vertrekken we voor een tocht van ongeveer vier kilometer door het stadscentrum van Aalst. Bij begin en einde zijn er ook speeches van enkele initiatiefnemers en deelnemende organisaties. Het einde van de actie is voorzien rond 21 uur.”

“We hopen op een goede opkomst van mensen uit de regio, die hun bezorgdheid voor het klimaat willen duidelijk maken. Door de betoging in Zuid-Oost-Vlaanderen om 19 uur te organiseren, kunnen mensen die niet naar de betogingen in de grote steden gaan, makkelijker deelnemen, zonder spijbelen of staken.”