Vrijdag start laatste fase werken viaduct Rutger Lievens

05 augustus 2020

16u30 1 Aalst Op vrijdag 7 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer met de laatste fase van de renovatie van het viaduct (R41) in Aalst. In deze fase wordt gewerkt richting Asse waarbij het verouderde viaduct tussen de Ledebaan en de Verbrandhofstraat een grondig onderhoud krijgt. Daarnaast wordt ook de nieuwe rechtstreekse afslag van het viaduct naar de Pierre Corneliskaai gebouwd. Verschillende omleidingen gaan in voege. Het einde van de werken is voorzien voor begin 2021.

Het verouderde viaduct tussen de Ledebaan en de Verbrandhofstraat krijgt een grondig onderhoud. Niet alleen de onderbouw wordt aangepakt, de brug krijgt ook een nieuw wegdek, nieuwe leuningen en brugdekvoegen. In deze fase wordt ook de nieuwe rechtstreekse afslag van het viaduct naar de Pierre Corneliskaai als toegangsweg naar Wijngaardveld gebouwd.

Het gemotoriseerd verkeer krijgt één rijstrook in elke richting langs de kant van het viaduct waar er niet gewerkt wordt. In deze fase werkt de aannemer op de zijde richting rotonde Neuzeken. De op- en afrit van en naar de N41 is hierdoor afgesloten. Om het verkeer in goede banen te leiden zullen er tijdelijke verkeerslichten geplaatst worden op het viaduct thv op- en afrit van en naar de N41.

Verkeer komende van E40 naar Dendermonde rijdt om via de Boudewijnlaan, rotonde Neuzeken en afslag N41. Verkeer komende vanuit centrum Aalst naar Asse rijdt om via de Dendermondsesteenweg, rotonde N41 naar de R41. De huidige fietsomleidingen blijven behouden.