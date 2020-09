Vriendengroep zet actie op om Tom en zijn gezin te helpen met herstellen van woning na zware brand Koen Baten

19 september 2020

18u47 39 Aalst Op 26 augustus dit jaar werd de ergste nachtmerrie voor Tom en zijn gezin uit Aalst de waarheid. Een brand vernielde toen een groot deel van hun woning. De schade aan hun huis herstellen, kost handen vol geld. Een 25-tal vrienden heeft besloten om hen financieel te helpen. Dat doen ze door lintjes, die ze normaal voor Aalst carnaval maken, te verkopen. De opbrengst gaat integraal naar het gezin van Tom.

De brand in het huis in de Zavelbaan ontstond rond 15 uur ‘s middags. De brandweer moest heel wat breekwerk uitvoeren om de brand volledig te kunnen blussen. De schade aan de woning was dan ook aanzienlijk. Het kost heel wat geld om alles te laten herstellen. Enkele vrienden, waaronder ook Christophe Roels, hebben dan ook meteen besloten hem financieel te steunen.

De vriendengroep maakt elk jaar met carnaval verschillende 'lintjes’ die ze dan verkopen aan de carnavalisten. Ze willen nu hetzelfde doen voor Tom, die ook bekend is in carnavalmiddens. Op de lintjes staat een afbeelding van een brandend mannetje met het opschrift ‘Red Tom oit den brand, Aal te saumen ver Tom’. “We maken deze lintjes voor carnaval al zo lang. Het leek ons een goed idee om er ook voor Tom te maken en te verkopen, en zo het gezin te kunnen steunen”, klinkt het. De lintjes, die in verschillende kleuren gemaakt worden, zullen later verkocht worden. De prijs moet nog bepaald worden, maar de vrienden leggen alvast zeker ook 50 euro per persoon samen om Tom en zijn gezin te steunen.

Vijf soort lintjes

“Het ontwerp werd in samenspraak met Tom gemaakt. Hij heeft geen problemen met deze actie, maar hij wil zelf niet te veel in de picture wil staan”, vertelt Christophe. “In totaal zullen er vijf soorten lintjes gemaakt worden in verschillende kleuren, waardoor we toch enkele duizenden euro’s kunnen inzamelen.”

De verkoop start eind oktober en zal verlopen via een Facebookpagina. “Deze pagina zal binnenkort online komen onder de naam ‘Red Tom uit de brand’. Daar kan je dan de lintjes bestellen”, klinkt het. “De opbrengst van onze actie gaat integraal en rechtstreeks naar Tom. Het is een klein gebaar, maar we zijn blij hem zo te kunnen helpen.”

Ook Tom en zijn gezin zijn enorm blij met deze hulpactie. “Ik wil zelf niet met alle aandacht gaan lopen, maar het doet enorm veel deugd dat ze dit voor ons willen doen”, zegt Tom. “De schade aan ons huis herstellen, kost enorm veel geld. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor deze steun.”